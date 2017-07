C'est la première de l'été !

Christine Haas et Laetitia Nallet

publié le 10/07/2017 à 23:00

Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de "Quel est votre signe?" ! Amour, travail, passion, trahison... En Juillet, Christine Haas et Lætitia Nallet vous accompagnent du Lundi au Vendredi et vous guident à travers votre carte du ciel.



Nouveauté 2017 : de 22h30 à 23h, nous parlerons de vos rêves ! Certains sont étranges ? Récurrents ? En noir et blanc ?... Christine les décryptera, alors contactez-nous !



Parmi les thèmes de l'émission

Hélène, 34 ans, vient de rencontrer un homme charmant. Jusqu'ici tout se passe bien : sentiments et complicité sont au rendez-vous. Cependant, de part ses aventures passées et vue l'âge de son ami (7 ans de moins), Hélène doute du sérieux de cette relation...



Cette histoire pourra-t-elle s'inscrire dans la durée ???



Les 4 éléments en astrologie

Nous contacter

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur votre avenir amoureux ou professionnel ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est simple ! Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 ou bien envoyez votre question par mail à astro2017@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de préciser vos date, heure et lieu de naissance précis pour que Christine puisse étudier votre thème astral.