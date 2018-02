publié le 08/02/2018 à 17:43

Où faut-il aller vivre en 2018 ? Le magazine anglais Time Out a interrogé près de 15.000 personnes pour réaliser un classement des villes où la vie est la plus "excitante". Les sondés ont du se prononcer sur plusieurs critères, comme l'offre l'offre de restauration, les bars, l'offre culturelle, le comportement des habitants, le coût de la vie ou encore le bonheur dans les villes, pour attribuer des notes.



C'est Chicago qui est la ville la plus "excitante" à vivre selon les sondés. Melbourne, habituée à être en tête des classements des villes où il fait bon vivre, est quatrième du classement.

Une seule ville française figure au palmarès : Paris. La capitale n'est que 14e du classement, mais c'est la ville où l'on fait le plus l'amour selon le panel interrogé par Time Out. C'est aussi, en toute logique, celle où l'on dort le moins.