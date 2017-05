Avec le temps ressemblons-nous à nos parents ?

publié le 12/05/2017 à 07:00

Au fil des années, nous pouvons nous surprendre à nous trouver de plus en plus de ressemblances avec notre mère ou notre père : mêmes obsessions, mêmes agacements, mêmes enthousiasmes, mêmes centres d’intérêts, mêmes intonations, mêmes mimiques... A priori, il n'y a rien d'étonnant à ressembler aux personnes qui nous ont donné la vie et nous ont élevés. Pourtant, il n'est pas toujours facile de l'accepter et de se voir vieillir. Pourquoi certains d'entre nous redoutent-ils les similitudes avec leurs parents ? Comment bien le vivre ?



Invitées

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo

Serengo Mai 2017

- Béatrice Copper-Royer, psychologue

Livre : "Enfants anxieux, enfants peureux" (Albin Michel)

Enfants anxieux, enfants peureux (Albin Michel)

