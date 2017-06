Alimentation : faut-il bannir les graisses ?

publié le 13/06/2017 à 07:00

"Manger gras n'est pas sain et fait grossir" : cette idée est ancrée dans nos têtes, à tel point qu'on qualifie les graisses d'ennemies numéro un des régimes. De nombreux lipides que l'on trouve dans certaines huiles, poissons, avocats, noix, sont non seulement bons pour notre corps mais ne font pas par ailleurs prendre de poids s'ils sont consommés de façon équilibrée. A contrario, certains aliments sont à limiter à cause de leur teneur en graisses saturées comme le beurre, les fast-foods ou encore les viandes rouges. Sont-elles réellement nocives ? C'est quoi, les bons et les mauvais lipides ?

invitées

- Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne-nutritionniste, spécialisée en micro-nutrition et créatrice du site "www.cuisine3s.fr"

- Rachel Mulot, chef de service enquêtes à Sciences & Avenir

Sciences et Avenir Juin 2017

