Avons-nous l'âge de nos artères ?

publié le 20/03/2017 à 07:00

Au fil des années, l'espérance de vie augmente ainsi que la population dite d'âge mûr. En effet, d'après les études, près de 25% des Français aura plus de 50 ans en 2020. Cependant, une personne de 50 ans aujourd’hui n'a plus rien à voir avec celles qui avaient le même âge en 1960 ou en 1980... Physiquement et mentalement, nous restons jeunes de plus en plus longtemps. Et par ailleurs, entre notre âge réel et celui que nous avons dans la tête, il y a là aussi bien souvent tout un monde ! A partir de quand est-on considéré comme vieux ou senior ? Comment lutter contre le jeunisme ?

Invités

- Sophie Darel, présentatrice, actrice et auteur

Livre : "Moi vieillir… plutôt crever !" (Editions Ramsay)

Moi vieillir ... Plutôt crever ! (Ramsay)

- Serge Guérin, sociologue

Livre : "La guerre des générations aura-t-elle lieu ?" (Editions Calmann Lévy)-

La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Calmann Lévy)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).