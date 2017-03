Visiomed, l'acteur majeur de la santé connectée

Martial You

Crédit Image : AFP / Joe Raedle | Crédit Média : Martial You | Durée : 05:03 | Date : 30/03/2017

publié le 30/03/2017 à 23:37

Visiomed est l'un des acteurs majeurs de la santé connectée en France. La société fondée par Éric Sebban s'est distinguée en 2007 avec un thermomètre sans contact avant de lancer, dix ans plus tard, VisioCheck. "C'est la plus petite station de télémédecine du monde, grande comme un smartphone" dans laquelle sont intégrés tous les dispositifs médicaux qui servent à collecter des constantes vitales, explique l'entrepreneur. Un outil très pratique pour déployer la santé connectée dans les déserts médicaux.



Le prix de ce dispositif se trouve "à la portée de toutes les municipalités", selon Éric Sebban. La machine coûte 2.500 euros, sans les abonnements d'accès à la plateforme médicalisée. Un forfait de location mensuel devrait également voir le jour à la rentrée, avec la possibilité de recevoir tous les six mois de nouveaux accessoires pour entretenir l'appareil.

La santé connectée n'est pas réservée qu'aux pays riches, au contraire. Elle est "réservée aux pays dans lesquels il n'y a pas de médecin (..) ou alors où la santé coûte très cher, comme aux États-Unis", confie le chef d'entreprise.