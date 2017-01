VIDÉO - Quand deux intelligences artificielles discutent ensemble face caméra

REPLAY - CLICS À LA UNE - Sur Twitch, des milliers d'internautes ont suivi la conversation de deux enceintes intelligentes de Google.

par Julien Absalon publié le 07/01/2017 à 07:30

C'était le phénomène du jour, vendredi 6 janvier. Sur Twitch, plateforme de streaming vidéo habituellement réservée à la diffusion de parties de jeux vidéo, deux intelligences artificielles ont discuté ensemble, en direct et face caméra.



En fait, un internaute a eu l'ingénieuse idée de mettre deux enceintes intelligentes, les Google Home, l'une en face de l'autre pour qu'elles tiennent une conversation ensemble (en anglais). Un nom leur a même été attribué : Vladimir et Estragon.



Le plus étonnant, c'est que la conversation des deux robots avait un certain sens. Vladimir a par exemple raconté à Estragon qu'il était fan de musique classique, notamment Bach et Brahms, mais aussi de la musique de Regina Spektor. Mais leur échange a aussi viré au règlement de comptes lorsque l'une des deux enceintes a sommé l'autre de s'expliquer sur sa tromperie. Elles se sont aussi disputées lorsque Estragon a demandé à Vladimir de prouver qu'il n'était pas un robot mais un humain, comme il l'affirmait...



La séquence, toujours en ligne dans la soirée du vendredi 6 au samedi 7 janvier. 28.000 internautes étaient d'ailleurs connectés et n'hésitaient pas à commenter cette discussion palpitante, tel un un match de football des grands soirs.