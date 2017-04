publié le 08/04/2017 à 10:00

Lancée par Apple jeudi 6 avril, Clips est une application de montage vidéo permettant de réaliser des animations taillées pour les réseaux sociaux. L'interface rappelle le logiciel de montage d'Apple iMovie et permet d'associer des photos, des vidéos et des sons et d'égayer ces créations en leur ajoutant des filtres et en incrustant des emojis, du texte ou d'autres effets amusants.



La plupart de ces fonctionnalités sont déjà proposées par les applications vidéo sociales. Mais Clips se démarque avec la fonction "Titres live", qui permet d'enregistrer des sous-titres à la voix et à la volée. Grâce à une technologie de reconnaissance vocale, ils se synchronisent automatiquement avec l'image, s'il n'y a pas trop de brouhaha autour de vous toutefois.

La prise en main est un peu compliquée mais une fois compris son fonctionnement et maîtrisés tous ses outils, l'application permet de réaliser des clips plus riches que sur Instagram ou Snapchat sans pour autant disposer de connaissances en montage. RTL Futur vous donne les clés pour partir du bon pied avec Clips dans la vidéo tuto en tête d'article.