publié le 08/11/2017 à 23:17

Chaque innovation apporte avec elle son lot de nostalgiques qui souhaitent un retour en arrière, et Twitter n'échappe pas à la règle. Avec la mise en place des 280 caractères, bon nombre d'internautes ont souhaité voir le retour des 140 signes. "Je comprends la désolation de Bernard Pivot et de tous les autres, qui utilisaient cela comme un outil de création presque artistique car la contrainte rend créatif", attaque Muriel Gilbert, correctrice au Monde.



Cependant, cette amoureuse des mots se montre favorable à cette évolution qui permet d'exprimer "sa pensée de manière plus approfondie et précise". "On a souvent parlé de la violence des propos, et je me dis qu'on peut développer sa pensée et qu'on peut être un peu moins violent car moins caricatural", détaille-t-elle avouant son côté "optimiste".

Mais surtout, Muriel Gilbert se réjouit de pouvoir mettre toute la ponctuation nécessaire dans ces messages. "Souvent je suis obligée d'enlever les espaces avant les points virgules, avant les points d'exclamation... Ça me fait mal au ventre quelque part", conclut-elle non sans humour.