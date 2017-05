Où en est le vol électronique en France ?

publié le 07/05/2017 à 08:50

Pour le second tour de la présidentielle, comme pour le premier certains électeurs électeurs votent sur des machines électroniques. Dans l'isoloir, la machine les attend et ils ont juste à appuyer sur le bouton correspondant à leur candidat et leur vote est pris en compte.



Ce vote électronique est en vigueur dans une soixantaine de communes en France, comme Issy les Moulineaux en proche banlieue parisienne ou Nevers dans la Nièvre, mais cette façon de voter est plutôt en perte de vitesse. En 2007, près de 80 villes l'utilisaient mais depuis maintenant une dizaine d'années ce n'est plus un sujet, il y a un moratoire sur l’utilisation de ces machines à voter.

Le problème n'est pas que ces machines ne fonctionnent pas mais il y a une crainte de falsification, de piratages des résultats même si les machines sont mises sous scellées, surveillées et si on n'a pas vraiment de preuves. Mais une étude faite par des chercheurs américains (aux Etats-Unis on vote sur des machines à voter) a démontré que toutes les machines seraient piratables, des hackers pourraient y injecter des virus permettant de truquer les résultats. Donc en France c'est en stand-by et il n'y a pas de véritable souhait de relancer ce type de vote.



Quant au vote sur Internet, il a déjà été utilisé en France pour le vote des français de l'étranger lors des législatives de 2012. Ca aurait dû être la même chose cette année mais la crainte des cyber attaques a fait reculer le gouvernement. En revanche il a été utilisé cette année pour les primaires de la droite et de la gauche.



En Estonie, en revanche on vote par Internet depuis 2005. Aux élections législatives de 2015, 30% des votants ont déposé leur bulletin de vote en restant derrière leur ordinateur. Le pays est le plus avancé au monde dans ce qu'on appelle la e-democratie et n'a pas les mêmes craintes que les autres pays.



Dans ce petit pays balte, pour voter, il suffit d'aller sur le site Internet des élections entre 10 et 4 jours avant le jour du vote car le vote par Internet est anticipé. Vous installez une application spéciale et ensuite vous vous connectez soit à l'aide de votre carte d'identité électronique que vous devez glissez dans un petit lecteur relié à l'ordinateur ou bien via votre smartphone à l'aide de multiples codes.



Le bulletin électronique est encrypté lors de son trajet entre votre ordinateur et les serveurs où sont stockés les votes.. Vous avez même le droit de revoter si vous changez d'avis.