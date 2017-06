publié le 03/06/2017 à 07:22

Son retour sur Terre le 2 juin a passionné des plus petits aux plus grands, des écoliers au président de la République. Thomas Pesquet a atterri à 3h15, ce 3 juin, à l'aéroport de Cologne en Allemagne où il a été accueilli par sa compagne.



Moins de 12 heures plus tôt, il se posait dans les steppes du Kazakhstan à bord d'un vaisseau Soyouz en compagnie du cosmonaute russe Oleg Novitski. L'épilogue de 200 jours à bord de la station spatiale internationale. Un séjour et un retour suivis de très près dans la classe de CM2 de l'école Lapujade de Toulouse.

Quelques instants après son atterrissage, Thomas Pesquet a pu s'entretenir au téléphone avec le président de la République qui n'était encore que candidat lorsque le spationaute français s'est envolé vers l'ISS. Emmanuel Macron s'est rendu au CNES, à Paris, l'Agence spatiale française, pour vivre ce moment et féliciter son interlocuteur.

À écouter également dans ce journal :

- Après le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, la société civile et les patrons américains entendent poursuivre le combat. Mais sur le sol américain,la protestation s'organise : les maires de plusieurs grandes villes, comme New York ou San Francisco, ont annoncé qu'ils défendraient la cause climatique.



- Dans une semaine, se déroulera le premier tour des législatives. Richard Ferrand poursuit sa campagne dans sa circonscription du Finistère. Il manifeste la même détermination malgré l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Brest.



- Il avait suscité l'indignation en dégradant la tombe du général De Gaulle. il avait brisé la croix sur la sépulture de l'homme du 18 Juin. Le prévenu de 38 ans, originaire de Haute-Garonne, a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Chaumont, en Haute-Marne. Il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et deux années de mise à l'épreuve.



- À Roland-Garros, les cadors ont connu des fortunes diverses lors du 3ème tour à la porte d'Auteuil. Rafael Nadal n'a laissé qu'un seul jeu au modeste géorgien Basilashvili. Lucas Pouille a été battu en cinq manches par l'espagnol Albert Ramos.



- En boxe, Tony Yoka a réussi son entrée dans le monde professionnel avec une première victoire. Médaillé d'or olympique en super-lourd, le Français n'avait plus boxé depuis août dernier à Rio au Brésil. Le 2 juin, pour son premier combat chez les pro, il a été expéditif.