publié le 02/06/2017 à 14:06

Après près de 200 jours en orbite, la fin de la mission de Thomas Pesquet, ce sera à 12h47 ce vendredi 2 juin. Il quittera alors la station spatiale internationale à bord de la capsule Soyouz et en compagnie du commandant russe Oleg Novitski. "C'est l'aventure la plus intense de ma vie", a écrit sur Twitter l'astronaute français avant de quitter la station. Thomas Pesquet doit atterrir dans les steppes du Kazakhstan, vers 16 heures, à bord de la capsule Soyouz.



Quand Soyouz entrera dans l'atmosphère, c'est un grand coup de frein que vont ressentir les deux hommes. Le bouclier thermique va chauffer à 2 000 degrés, ils vont de nouveau ressentir la gravité terrestre.

Arrivée au-dessus des nuages, à 10,5 kilomètres d'altitude, la capsule sera freinée par le déploiement d'un parachute, passant de près de 30.000 km/h à 800 km/h. Puis à 70 cm du sol, les fusées du vaisseau entreront en action pour amortir le choc de l'atterrissage. Les équipes sur place libéreront enfin les deux hommes qui respireront de l'air pur pour la première fois depuis six mois.

À écouter également dans ce journal :

- Le président américain Donald Trump a décidé le 1er juin de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. La consternation est mondiale. En France, Emmanuel Macron a pris la parole tout comme le Premier ministre, Édouard Philippe, ce 2 juin. Il a estimé que c'était "une décision calamiteuse".



- Y aura-t-il un effet domino ? Le risque, c'est que certains pays pas très motivés suivent Donald Trump et se désengagent de l'accord de Paris. Il faudra surveiller la Russie et les Indiens, qui ont ratifié l'accord, mais sont toujours très durs en négociations. Donald Trump risque au final de se trouver assez seul. L'Europe et la Chine pourraient devenir les leaders du climat.



- Le ras-le-bol fiscal a laissé des traces. La hausse de la CSG prévue par le gouvernement est loin de satisfaire une majorité de Français. Pour une grande majorité des salariés, ce sera une mesure bénéficiaire. La question se pose pour les 60% de retraités qui ont une pension supérieure à 1.200 euros par mois.



- Le magazine Autoplus publie la carte de France des radars. Le risque de se faire photographier par des radars fixes varie de un à 40 selon les régions.



- Le match amical France-Paraguay se joue à Rennes en terrain conquis ce vendredi 2 juin. Le match se déroule à guichet fermé. Et les vice-champions d'Europe font recette auprès des fans. Les 28.500 places ont été vendues.