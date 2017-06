Futur en Seine : découvrez le monde de demain à la Grande Halle de la Villette

publié le 09/06/2017 à 07:01

Comment apprendre à vivre avec les nouvelles intelligences ? Alors que les algorithmes sont sur toutes les lèvres, la huitième édition de Futur en Seine met en avant jusqu'au samedi 10 juin l'innovation technologique autour de démonstrations, d'ateliers éducatifs et de conférences visionnaires sur l'impact grandissant de l'intelligence artificielle dans le quotidien.



Depuis quelques années, les progrès du deep learning, qui permet aux machines d'effectuer une multitude de calculs à partir de bases de données considérables et d'apprendre au fur et à mesure en fonction des résultats obtenus, ont permis aux grands groupes, comme Apple ou Google et à de nombreux entrepreneurs, de simuler dans des logiciels, des robots ou des voitures une intelligence comparable à l'homme.

Rendez-vous majeur de la scène techno française, le festival parisien créé en 2007 par le pôle de compétitivité et de transformation numérique Cap Digital voit plus grand cette année. Après une septième édition qui a rassemblé près de 30.000 visiteurs à la Gaîté Lyrique, au centre de Paris, le festival prend possession cette année des 3.000 mètres carrés de la Grande Halle de la Villette dans le XIXe arrondissement de la capitale.





De nombreuses conférences et plus de 150 projets

Les visiteurs peuvent y découvrir gratuitement plus de 150 projets et innovations articulées autour du développement de l'intelligence artificielle et de son impact sur les relations entre l'homme et la technologie. Pour approfondir le sujet, Futur en Seine est émaillé par de nombreuses conférences, en français et en anglais, aux intitulés séduisants comme "Comment l'intelligence artificielle rend-elle la médecine plus performante ?", "Mon métier en 2030", "Métiers de la mode : quand je serai grand(e), tout aura changé", "L'IA est développée par une poignée d'humains, quel est le problème ?" ou "Nos entreprises seront-elles encore humaines en 2050 ?".



Le public est invité à participer à des expériences, comme une "Implant party", réalisée par le biohacker suédois Hannes Sjöblad fera expérimenter des dispositifs d'augmentation du corps humain à des volontaires. Un espace réservé aux enfants avec "Startup for kids" permettra aux parents de laisser leurs jeunes pousses découvrir les métiers de demain, et peut-être créer des vocations



Infos pratiques : Futur en Seine, de 9 heures à 19 heures jusqu'à samedi, à la Grande Halle de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès (XIXe arrondissement), Paris. Gratuit.