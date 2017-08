12 septembre 2026 : imaginons, la rentrée littéraire des Nadjaïstes

publié le 27/08/2017 à 07:51

Lors de la rentrée littéraire de 2026, on découvre le livre Fritures du chef de file des Nadjaïstes, un certain Adam Whisper. Cela faisait des mois que ses phrases sans queue ni tête avaient commencé à fleurir, comme des tags, sur les murs des grandes villes du monde. Adam Whisper a créé le mouvement des Nadjaïstes en hommage au livre Nadja, du maître du surréalisme André Breton. Avec quelques camarades, il pirate les panneaux d'affichages urbains pour y laisser des phrases obscures.



Ces artistes écrivent des messages par la pensée. C'est de la télépathie. L'ordinateur reconnait l'activité de votre cerveau et traduit vos pensées en mots. Cela passe par des boucles d'oreilles, des lunettes ou même votre smartphone. Bref, un objet connecté qui analyse l'activité cérébrale. La machine est capable de taper cent mots à la minute. Elle écrit cinq fois plus vite que si vous tapiez à la main un SMS.

On peut donc lire dans nos pensées, littéralement. Cela pourrait être effrayant si on n'avait pas la main sur le mécanisme. Certains humains vont s'opposer à cette mainmise de la technologie. Le groupe s'appelle "Mouvement Citoyen du 26 août" proteste notamment contre les machines qui détruisent des emplois. En l’occurrence, celui des assistantes de direction.