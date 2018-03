Yves Calvi dans Les Essentiels Ciné

publié le 28/08/2016 à 15:01

Celui qui va nous faire son cinéma pendant une heure est une des grandes voix de notre radio, vous le retrouverez dès demain de 7h à 9h30 pour une nouvelle saison de la matinale! Vous l'aurez compris, il s'agit d'Yves Calvi, un passionné également du grand écran qui a choisi d'évoquer les 5 films suivants : « Le petit baigneur », film de Robert Dhéry, sorti en 1968 dans lequel y figure son père Gérard Calvi et Yvette Dolvia sa maman…« Astérix et Cléopâtre », réalisé par René Goscini et Albert Uderzo, « Journal intime » de Nanni Moretti, le documentaire « Mondovino » réalisé par Jonathan Nossiter et enfin « Pulp fiction » signé Quentin Tarantino.



Pour découvrir les 5 films cultes de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels Ciné.

