publié le 17/11/2017 à 18:10

James Franco va faire son entrée dans le monde des X-Men. Selon le média Deadline, l'acteur a été choisi par la Fox pour incarner le mutant Multiple Man. Le script du film est en cours d'écriture par Allan Heinberg (scénariste de Wonder Woman), mais aucune date de sortie n'a été dévoilée rapporte Deadline. Après avoir incarné Harry Osborn /le Bouffon vert dans la trilogie Spider-Man de Sam Rami, James Franco s'apprête à devenir un mutant qui a la capacité de se multiplier à l'infini.



Dans les comics, Multiple Man (de son vrai nom Jamie Madrox) a fait sa première apparition en 1975 dans Giant-Size Fantastic Four No. 4, sous la plume de Len Wein, le cocréateur de Wolverine décédé en septembre dernier. Jamie naît avec ses pouvoirs puisque son premier clone apparaît lorsque le médecin lui donne une fessée pour le faire respirer. Il grandit avec une combinaison spéciale pour contrôler son pouvoir, réalisée par le Professeur Xavier. Au fil de ses aventures, Jamie a collaboré avec les X-Men et les Quatre Fantastiques.

Et pour ceux qui s'en souviennent, la première apparition de Multiple Man au cinéma remonte à 2006 dans L'affrontement final (2006) avec Éric Dane.

> Eric Dane dans Xmen 3