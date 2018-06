publié le 06/06/2018 à 12:09

Au programme des sorties de ce mercredi 6 juin, on retient évidemment l'événement Jurassic World, Fallen Kingdom. Côté français, on a beaucoup aimé Volontaire, le deuxième film de la réalisatrice Hélène Filières. Elle est par ailleurs comédienne au cinéma et à la télé dans la série Mafiosa.



Dans ce nouveau long-métrage, la cinéaste s'intéresse à un monde dont on ne connait pas grand chose : les écoles de la marine nationale. L'intrigue se déroule sur une base où sont formés les futurs officiers. C'est à ce moment-là qu'arrive Laure (jouée par Diane Rouxel), une jeune femme de 23 ans qui va semer le trouble dans les rangs et aussi sous le béret du commandant Rivière, (interprété par Lambert Wilson), un baroudeur taiseux apparemment de marbre.

Outre une mise en scène remarquable, tout en lignes géométriques abritant des personnages qui ne souhaitent qu'une chose : sortir du cadre, le long-métrage installe un climat de forte tension sexuelle tout en allusions et sous entendus.

> Volontaire // Bande-Annonce

"Giacometti, le dernier portrait"

À l'affiche également ce mercredi, on retrouve Giacometti, le dernier portrait, un autre film de comédien. C'est le 5e long-métrage signé Stanley Tucci, grand second rôle du cinéma américain (Le Diable s'habille en Prada, Hunger games, Spotlight...).



Le réalisateur s'intéresse à l'ultime tableau d'Arturo Giacometti, peintre et sculpteur, dans le Paris des années 60. Une oeuvre difficile à créer pour l'artiste, qui recherche la perfection alors que sa vie personnelle est un chaos : entre sa jolie maîtresse et Annette sa femme, sa muse, celle qui gère sa vie et subit ses colères. C'est Sylvie Testud qui campe cette femme forte et brisée à la fois. Elle donne la réplique à Geoffrey Rush ou Armie Hamer dans un film peut-être un poil trop théâtral mais dont le sujet est passionnant.

> Final Portrait | Official Trailer HD (2017)

Les autres sorties de la semaine

Trois autres découvertes sont à l'affiche cette semaine. D'un côté, La Mauvaise réputation de la réalisatrice norvégienne d'origine pakistanaise Iram Haq. Elle raconte un peu son histoire : celle d'une jeune fille norvégienne d'origine pakistanaise, surprise par son père dans sa chambre avec son petit ami, envoyée au pays pour éviter le scandale.



De l'autre, 3 visages de l'iranien Jafar Panahi, prix du scénario au dernier festival de Cannes... Comment une actrice iranienne et son metteur en scène partent à la recherche d'une jeune fille ayant apparemment filmé son suicide pour dénoncer là aussi le poids de la tradition ancestrale et l'impossibilité pour elle de devenir comédienne.



Enfin dans une autre registre : Le Book Club, une comédie américaine avec notamment Jane Fonda et Diane Keaton. C'est l'histoire de quatre copines depuis l'adolescence, aujourd'hui sexagénaires qui se retrouvent une fois par mois pour commenter leurs lectures. La découverte de 50 Nuances de Grey va réveiller leur libido et leur volonté de vivre peut-être un ultime coup de foudre.