The Get Down - Bande-annonce - Netflix [HD]

publié le 31/07/2016 à 14:00

Le géant Netflix ne prend pas de vacances. Comme chaque mois, la plateforme a ajouté des films et des séries inédits à son catalogue du mois d’août. Comment faire son choix ? La rédaction vous a sélectionné les meilleurs programmes, pour vous et votre famille. Mention spéciale pour The Get Down : partie 1, de Baz Luhrmann, le réalisateur de génie de Roméo + Juliette et Moulin Rouge. Côté film culte, ce sera l'occasion de (re)découvrir Quand Harry rencontre Sally avec Meg Ryan et Billy Cristal et la comédie musicale West Side Story.



On n'oublie pas le jeune public avec Peter et Elliot et le Dragon, dont la nouvelle adaptation est attendue le 17 août au cinéma. Du côté des documentaires, Netflix vous propose un portrait de Steve Aoki, l'un des DJ's les plus populaires de sa génération . Que vous soyez fans ou non, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur l'artiste. Autant de bonnes raisons pour "binger" en toute tranquillité sur Netflix.



"The Get Down : partie 1" : la série très attendue

Après Vinyl et le monde du rock sur OCS, Netflix se met au rythme du Bronx des années 70. Les 13 premiers épisodes, réalisé par l'immense Baz Luhrmann, vous immergent dans le Bronx chaud bouillant, rythmé par la naissance du hip-hop. Dans cette ambiance sombre et glamour, des jeunes essayent de s'en sortir par la musique... La série est, d'ores et déjà, applaudie outre-Atlantique. La première saison sera disponible dès le 12 août sur Netflix France.



"Land Girls" : la série historique

Nancy, Joyce, Bea et Annie, les héroïnes de "Land Girls" Crédit : BBC

Que s'est-il passé dans les campagnes anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les hommes étant tous partis au front, c'est aux femmes britanniques de prendre la relève et d'entretenir les fermes. Land Girls, série BBC, revient sur l'histoire de quatre jeunes femmes, Nancy, Joyce, Bea et Annie aux caractères bien différents, propulsés dans ferme des Hoxley. Les trois premières saisons de Land Girls sont à découvrir le 1er août. Un coup de cœur pour une série historique et qui met en lumière le travail de ces jeunes femmes pendant la guerre, souvent peu reconnu.

"Peter et Elliott le dragon" : le Disney culte pour les enfants

Un enfant ami avec un dragon, il n'y a que Disney pour créer cette histoire. Sorti en 1977, Peter et Elliott le dragon est l'un des dessins animés les plus innovants de son époque. Il mélange en effet dessins animés et de prises de vues réelles. Fort du succès de son dessin animé et dans la lignée des réadaptations de ses grands classiques au cinéma, Disney s'apprête à dévoiler une version en live motion le 17 août. On en profite pour voir la "version originale" sur Netflix le 1er août , avant de filer (ou non) en salles.

"Steve Aoki" : I'll Sleep When I'm Dead" : portrait d'un DJ

Le Dj Steve Aoki Crédit : site Steve Aoki.com

Steve Aoki est le premier DJ à être la star d'un documentaire sur Netflix. S'il est connu de la génération des années 2000, il n'en reste pas moins un phénomène à découvrir. Un portrait en musique, avec des archives personnelles sur Steven Aoki et des interviews de nombreux artistes connus. Figure aimée et controversée de la musique électronique, Steve Aoki se dévoile d'une manière unique dans ce documentaire, dès le 19 août.

"West Side Story" : les Roméo et Juliette de New-York

" I like to be in America..." Non, ce n'est pas tiré d'Hillary Clinton ou Donald Trump, mais de la chanson phare de West Side Story. Cette comédie musicale des années 60 est l'une des adaptations de l'histoire de Roméo et Juliette les plus célèbres. La musique signée Leonard Bernstein a fait vibrer des générations tout comme la romance entre Maria et Tony. Un chef d'œuvre qu'on ne se lasse pas de regarder, et de chanter en même temps que les Sharks et les Jets.

"David Cross : Making America Great Again" : le stand-up US

Derrière ce nom emprunté au slogan de Donald Trump, se cache un spectacle hilarant. Celui de David Cross, acteur, scénariste et humoriste populaire des États-Unis, qui ne cache pas son côté démocrate. Son show est un portrait de l'Amérique aussi bien acide que teinté d'humour. On découvre David Cross sur scène, entouré de son public, mais aussi les coulisses du spectacle, pendant ce documentaire. Tous les sujets de l'actualité US y passent, avec le cynisme de David Cross.