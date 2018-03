publié le 28/05/2017 à 21:02

Avec Rosy Varte, ils ont formé un couple emblématique à la télévision dans la sitcom Maguy. Jean-Marc Thibault s'est éteint dimanche 28 mai à l'âge de 93 ans à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans cette série diffusée sur ce qui s'appelait alors à l'époque Antenne 2, puis France 2, pendant près de dix ans, l'acteur français campait le rôle de Georges Boissier.



Jean-Marc Thibault était alors le troisième mari de Marguerite Boissier, une quinquagénaire au caractère bien trempée et surnommée Maguy, campée par la regrettée Rosy Varte, disparue en 2012, et dirigeait le magasin Boissier Maxi-Discount.



Son rôle dans Maguy, où il a joué aussi aux côtés de Marthe Villalonga, aura valu au comédien d'être très populaire auprès des plus jeunes. "Je n'ai jamais cherché à dissimuler qui j'étais : avant tout un artiste dont l'ambition est de faire plaisir au plus grand nombre", se plaisait à dire ce comédien moustachu, à l'accent de titi parisien, issu d'une famille d'ouvriers et artisans.