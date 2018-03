publié le 28/08/2017 à 09:01

L'actrice Mireille Darc est décédée à l'âge de 79 ans, ce lundi 28 août, a annoncé sa famille à RTL. Hospitalisée pour deux hémorragies cérébrales depuis le 19 septembre 2016 à Paris, elle "avait failli mourir" à ce moment-là, avait déclaré son époux, Pascal Desprez sur RTL. "Quand elle a fait une deuxième hémorragie cérébrale, il y a eu un grand moment de panique, elle ne voyait plus, elle ne parlait plus", avait-il encore expliqué. L'actrice, qui souffrait d'un souffle au cœur depuis l'enfance, avait été opérée du cœur il y a 3 ans dans le plus grand secret.



Jean-Luc Godard, Bernard Blier, Pierre Richard, Pierre Mondy, Francis Blanche, Jean Lefebvre, Lino Ventura, Alain Delon... L'actrice, lauréate d'un prix d'excellence au Conservatoire d'art dramatique de Toulon, sa ville natale, a côtoyé les plus grandes icônes du cinéma français. Ne parlant pas anglais et déconseillé par Georges Lautner, elle a renoncé à tenter sa chance à Hollywood. Retour sur les grands moments de la carrière de l'actrice.

Claude Barma lance sa carrière en 1961

Après avoir quitté Toulon pour Paris en 1959, Mireille Darc enchaîne les castings et les petits rôles. "J'étais brune, plate et maigre. J'avais les cheveux frisés, crépouillés, et une bosse sur le nez. Je n'avais aucune chance", déclarait-elle dans les colonnes de L'Humanité. Un homme lui donnera toutefois la sienne en 1961 : Claude Barma, le père de la productrice de télévision, Catherine Barma. Elle campait un petit rôle dans le téléfilm La Grande Bretèche. Il s'agissait de sa première apparition à la télévision.

"La grande sauterelle", un film et un surnom en 1967

Mireille Darc a acquis une popularité grandissante à la fin des années 1960, notamment avec Pouic-Pouic aux côtés de Louis de Funès et Galia, film qui promeut la liberté de la femme, en 1966. Sa blondeur et sa coupe au carré était déjà la. Dans la foulée, Georges Lautner, avec qui elle a tourné entre treize et quinze films dont Les Barbouzes, et Michel Audiard font appel à elle pour interpréter le rôle titre dans La grande sauterelle en 1967. Le titre de ce film devient ensuite un surnom qui colle à la peau de l'actrice. "Georges Lautner m'a appris l'humour, la légèreté, à m'amuser, à être heureuse", expliquait-elle sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2 en 2011. Michel Audiard l'a ensuite sollicitée de nouveau dans Ne nous fâchons pas (avec Jean Lefebvre et Lino Ventura).



> Ne nous fâchons pas

Une robe sexy qui lui colle à la peau en 1972

Mireille Darc souhaitait que l'on se souvienne de son passage dans le film Le Grand blond avec une chaussure noire, qui mettait notamment en scène Pierre Richard en 1972. En plus de son talent remarqué, ses fans retiennent la robe de l'actrice dessinée par le couturier Guy Laroche. Un décolleté vertigineux dénudant son dos. Mireille Darc a fait don de cette robe au musée du Louvre à Paris.

> Le grand blond avec une chaussure noire. (Extrait de scéne)

30 ans, son âge d'or, sa rencontre avec Alain Delon

"Dans ma tête, je pense que j'ai 30 ans. Parce qu'à 30 ans, je me suis sentie forte, bien, heureuse. À 30 ans, j'ai commencé à savoir dire non, j'ai commencé à aimer passionnément (Alain Delon, ndlr), j'étais une vedette avec une grosse responsabilité. Les gens m'écoutaient, tout ça était très très fort." Dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en avril 2015, Mireille Darc se souvenait de son âge d'or, et notamment de sa rencontre avec Alain Delon, avec qui elle a partagé sa vie entre 1968 et 1980. C'était sur le tournage de Jeff. "Il est présent et, pour rien au monde, je ne voudrais qu'il parte. J'ai besoin de lui. Je l'aime, d'une autre manière, c'est certain, mais au-delà de tout."



> 30 ans un âge tendre ? - Le Divan avec Mireille Darc

D'actrice à réalisatrice dans les années 2000 et 2010

Après avoir été devant la caméra des décennies durant, après sa longue traversée du désert entamée en 1983, l'actrice s'est effacée au profit de la réalisatrice. En 2009, Mireille Darc avait déjà réalisé une dizaine de documentaires pour la télévision. Elle a fait témoigner des prostituées, des escort-girls, des femmes qui avaient connu la prison ou encore des patients qui luttent contre le cancer. En mars 2009, sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2, elle présentait sa dernière production tournée pour France 2 : Voyage vers l'inconnu. Mireille Darc avait alors suivi des gens en fin de vie. À cette occasion, elle abordait sa relation avec la mort. "On est de plus en plus dans une solitude. Ce sont des sujets que l'on aborde jamais en famille", confiait-elle.



> Mireille Darc - On n'est pas couché 28 mars 2009 #ONPC