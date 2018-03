publié le 31/03/2017 à 12:57

Brad Pitt se mue en héros absurde dans War Machine, le prochain film Netflix prévu pour mai prochain. Un général de l'armée américaine, responsable des troupes en Afghanistan, qui ne semble pas prendre la mesure de sa tâche. Inspiré du best-seller The Operators, de Michael Hastings, la comédie satyrique réalisée par David Michôd se déroule pendant le conflit afghan dans les années 2000.



Dans cette bande-annonce, on découvre donc ce général Mac Mahon, alias Staney McChrystal dans le livre de Michael Hastings, incarné par un Brad Pitt teint en blond et tout de kaki vêtu. À la tête des forces de l'OTAN en Afghanistan, ce personnage est persuadé d'être un leader né et la défaite, pour lui, n'est pas envisageable.

"Déterminé à gagner cette guerre "impossible" en Afghanistan, un haut gradé nous dévoile les mécanismes complexes des guerres modernes", peut-on lire sur le site de Netflix concernant le scénario. Brad Pitt partage l'affiche de War Machine avec Tilda Swinton (L'étrange histoire de Benjamin Button), Ben Kingsley (Iron Man 3), Will Poulter (The Revenant) ou Topher Grace (Interstellar).

Enjeux militaires, manœuvres politiques et limite entre la réalité du terrain et le mensonge d'une guerre impossible sont autant d'aspects au cœur de War Machine, attendu le 26 mai sur la plateforme Netflix.