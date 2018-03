VIDÉO - "Trainspotting 2" : un premier teaser avec le casting original

publié le 25/07/2016 à 16:08

Spud, Renton, Sicky Boy et Begbie sont de retour. Les quatre paumés marginaux et drogués d'Édimbourg imaginés par Danny Boyle en 1996 reviennent pour un nouveau volet 20 ans après Trainspotting. Ce lundi 25 juillet, un teaser d'exactement 38 secondes rappelle aux fans qu'ils vont bientôt pouvoir se replonger dans l'univers détraqué du réalisateur britannique.



Dans cette vidéo, un train passe plusieurs secondes avant de laisser apparaître les quatre personnages qui sont désormais âgés de 40 ans, interprétés par Ewen Bremner, Ewan McGregor, Jonny Lee Miller et Robert Carlyle. Le tout sur Lust for Life d’Iggy Pop. Le long-métrage devrait débarquer en France dès le 1er mars prochain. Il est très attendu par les fans, qui étaient environ un million à être allés voir le film au cinéma en France, il y a 20 ans.