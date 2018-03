publié le 28/02/2017 à 15:28

C'est un beau pari qu'a réussi Danny Boyle. Vingt ans après Trainspotting - ce film qui a secoué les spectateurs sur fond de drogue et de petits crimes d'une jeunesse addict à tout sauf à la vie sorti en 1996 - les quatre Écossais reviennent dans un nouveau long-métrage déjanté. Vingt ans après le premier volet, Mark, Spud, Sick-Boy et Frank Begbie sont de retour, toujours incarnés par Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller et Robert Carlyle.



Il y a 20 ans, on a laissé les trois derniers abandonnés par Mark Renton, trahis par leur ami parti avec le butin de la drogue. Il a fui l'Écosse et l'héroïne - la drogue dure - un pactole sous bras. Il a choisi la vie. Et 20 ans plus tard, il est de retour à Édimbourg, à la plus grande surprise de ses anciens acolytes, dont certains n'ont pas tellement digéré la trahison.

Spud est toujours là, avec son air idiot et ses seringues plantées dans le bras. Sick-Boy a repris son prénom, Simon. Et s'il a arrêté la drogue, il n'a pas décroché des arnaques dont il s'est fait une véritable profession. Enfin, Franck qui était recherché à la fin du premier volet a finalement été rattrapé et a passé 20 ans derrière les barreaux, avant de s'évader. Toute l'équipe revient pour un deuxième volet en salles le 1er mars.