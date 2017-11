VIDÉO - "The Magicians", saison 3 : une date et un trailer drôle et angoissant

publié le 22/11/2017 à 19:01

"Même sans une baguette Harry [Potter] serait capable de ce sortir de ce bordel !" Quentin, Alice, Penny et les autres héros de The Magicians n'ont plus de magie. Seule Julia semble disposer d'une once de ses pouvoirs. Voilà dans quelle galère nos apprentis sorciers se trouvaient à la fin de la saison 2. D'après ce premier trailer de la saison 3, la joyeuse équipée d'anti-héros va devoir trouver différentes clefs pour que la magie revienne dans le(s) mondes(s).



Toujours aussi piquante et merveilleusement écrite, cette série fantastique - que beaucoup qualifie de Harry Potter sarcastique et mature - reste l'une des bonnes surprises de ces dernières années. Une série qui n'hésite pas à utiliser et maltraiter les codes éculés de la fantasy tout en n'oubliant pas les drames de la vie moderne.

La saison 3 de The Magicians sera diffusée aux États-Unis à partir du 10 janvier 2018, en attendant une diffusion en France sur la chaîne au même nom.