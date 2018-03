publié le 30/01/2017 à 11:28

C'est peut-être le rôle de toute une carrière. L'actrice de Murder Viola Davis, déjà récompensée aux Golden Globes avec le prix du Meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans Fences, s'est vue décerner la même distinction, dimanche 29 janvier, à l'occasion des SAG Awards 2017. En compétition avec Nicole Kidman, Michelle Williams, Naomie Harris et Octavia Spencer, la comédienne est venue récupérer ce nouveau trophée, lors de la soirée qui récompense chaque année le meilleur du cinéma et de la télévision depuis 1995.



Après les remerciements de rigueur, dans lesquels elle a notamment remercié son partenaire à l'écran (et réalisateur du film) Denzel Washington, l'actrice a délivré un vibrant hommage à August Wilson, auteur du scénario et de la pièce dont est tirée le film : "Ce qu'Auguste a fait, d'une manière si belle, c'est honorer l'homme lambda. Et il se trouve que cet homme lambda était un homme de couleur", a déclaré l'actrice d'une voix émue, en faisant référence au personnage central du long-métrage, afro-américain.

"Parfois, il n'y a pas besoin de chambouler le monde et de le bouger, ou de faire quoi que ce soit qui ira dans les livres d'histoire. Le fait que nous respirions, que nous vivions une vie et que nous soyons des dieux pour nos enfant, rien que cela signifie que nous avons une histoire et qu'elle mérite d'être racontée." L’actrice a alors déploré la rareté des personnages noirs dans les fictions états-uniennes : "Nous méritons d'être au centre de n'importe quelle fiction écrite. Et c'est ce qu'Auguste a fait. Il a élevé mon père, ma mère, mes oncles, qui avaient un niveau scolaire de 4e et de CM2, et il les a inscrits dans l'histoire. Alors merci, August", a-t-elle conlu avant de se retirer, son trophée à la main, sous les applaudissements du public.

Le film qui émeut les États-Unis

Fences raconte l'histoire de Troy Maxson (Denzel Washington), un ancien joueur de base-ball devenu éboueur en conflit avec son fils, qui cherche lui aussi à tenter sa chance dans le sport. Le film a également permis à Denzel Washington de décrocher le SAG Award du Meilleur acteur dans un premier rôle. Le long-métrage est également nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film, ainsi que Viola Davis pour le Meilleur second rôle féminin. Après le Golden Globe et le SAG Awards, l'actrice remportera-t-elle la plus prestigieuse des récompenses américaines ? Réponse le 26 février. Quant au film, le public français pourra le découvrir en salles les 22 février.

> FENCES Bande Annonce VOST (Denzel Washington - 2017)