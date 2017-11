VIDÉO - Rencontre avec Jon Bernthal, l'interprète du Punisher sur Netflix

publié le 17/11/2017 à 18:06

Frank Castle est de retour. Un an après son arrivée fracassante dans la saison 2 de Daredevil, le Punisher est le héros de sa propre série. Réalisée par Steve Lightfoot, elle nous replonge un temps dans les origines de l'antihéros Marvel avant de nous emporter dans une mission toujours très sanglante. Car, le Punisher n'a pas fini de venger sa famille et rien ne pourra l'arrêter. De nouveau campé par Jon Bernthal (Shane dans The Walking Dead), toujours aussi brutal, le Punisher a changé depuis sa première rencontre avec Daredevil.



"Je remercie la saison 2 de Daredevil qui montré en quelque sorte les origines de Frank et comment il est devenu le Punisher (...) Ce qui se passe dans cette saison 2 se déroule après la mort de sa famille. Son seul but est de retrouver les meurtriers", démarre Jon Bernthal.

Dans The Punisher, "Steve [Lightfoot le réalisateur] montre que la mission à Frank touche à sa fin et qu'il doit se demander ce qu'il veut faire ensuite. Il est confronté à d'autres enjeux", poursuit l'acteur.