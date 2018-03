Oscars 2017 Opening - Can't Stop The Feeling Justin Timberlake

C'était à lui d'ouvrir le bal. Le chanteur Justin Timberlake a donné le "la" à la cérémonie des Oscars 2017 en musique, en se produisant sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles où se tenait la remise de prix dans la nuit du 26 au 27 février. Avant que le premier Oscar ne soit décerné, l'artiste de 36 ans a interprété son titre Can't Stop The Feeling !. La chanson, bande-originale du film Les Trolls, était nommée pour l'Oscar de la Meilleure chanson originale, finalement décerné à City Of Stars dans La La Land.



Fidèle à sa réputation, l'ancien leader de N'Sync a offert un spectacle réjouissant, arrivant par l'arrière de la salle avec ses danseurs. Le chanteur a ensuite traversé le public jusqu'à la scène. La star a ensuite offert une chorégraphie endiablée qui a électrisé le public, rappelant au passage qu'il est l'un des plus grands entertainers de la musique américaine. Tout Hollywood était debout pour danser sur le rythme imparable du tube funky.

En pleine chanson, Justin Timberlake a surpris l'assistance en mêlant sa mélodie à celle de Lovely Day de la légende de la soul Bill Withers, et a rejoint sa femme Jessica Biel pour quelques pas de danse, tandis que la crème de la crème du cinéma mondial suivait le pas. La parfaite manière d'ouvrir la cérémonie.