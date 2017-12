VIDÉO - "Mamma Mia: Here We Go Again" : un trailer solaire et réjouissant

Sophie (Amanda Seyfried), qui a quelques difficultés à gérer sa grossesse, va demander conseils aux amis de sa mère qui lui intimeront de prendre exemple sur la vie de cette dernière, toujours incarnée par la rayonnante Meryl Streep. L'occasion pour ce Mamma Mia 2 d'exploiter le passé de cette incroyable famille. Mamma Mia: Here We Go Again! est attendu dans les salles françaises cet été, le 25 juillet 2018 .

La Grèce, le soleil, l'amour, la joie, Abba, un casting 5 étoiles et quelques complications... La suite de Mamma Mia! entend reprendre les même éléments que le premier film et la comédie musicale qui l'a inspiré pour nous offrir un bol d'air frais l'été prochain. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine Baraski et même Cher (re)viennent sur l'île imaginaire de Kalokairi, soit la véritable île de Skopelos sur la mer Égée, pour de nouvelles aventures.

Mamma Mia! Here We Go Again - Trailer

L’aventure douce, déjantée et terriblement contagieuse de "Mamma Mia!" ne pouvait pas s'arrêter ainsi. Le casting culte est de retour pour remplir votre été 2018 de bonnes ondes.

