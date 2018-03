publié le 27/07/2016 à 11:21

Le prochain film pensé par J.K Rowling, la mère du sorcier Harry Potter, se dévoile de plus en plus. Les Animaux fantastiques suivra les aventures en Amérique de Norbert Dragonneau (incarné par l'oscarisé Eddie Redmayne) un sorcier qui va égarer des créatures magiques dissimulées dans une valise. Pour l'heure, on ne connaît que peu de choses sur le scénario concocté par J.K. Rowling. Cette dernière s'est inspirée d'un manuel de Harry Potter qui ne fait que répertorier un bestiaire fantastique. Il fallait donc développer des personnages, un script et un sens de l'action capable d'émouvoir la Warner Bros et le public.



Dans une nouvelle bande-annonce, particulièrement rythmée, dévoilée lors de la Comic-Con de San Diego, Les Animaux Fantastiques prend les apparences d'un film plein d'action mêlant ton sombre et touches de légèretés colorées. "C'était comme un fantôme..., lance un personnage en préambule sur les ruines d'un immeuble. J'ai vu ses yeux, ses grands yeux luisants et il a plongé sous terre". Le film semble prendre des allures de chasse au monstres. Si jusqu'à présent ces créatures étaient cachées, cette nouvelle vidéo nous permet d'en découvrir certaines. Le "Thunderbird" (ou "oiseau-foudre" tout droit tiré des légendes amérindienne), le "Demiguise", les "Occamys" ou encore les "Billywigs" sont les protagonistes principaux de ce trailer.

Les animaux, ces nouveaux héros

Via son compte Twitter et la plateforme Pottermore, J.K. Rowling est en train de créer un nouveau continent à son univers littéraire. C'est là que l'on peut trouver des indices sur les prochains films. Chaque nouvelle vidéo du film donne lieu à des articles sur Pottermore et chaque texte de Pottermore offre du contenu pour comprendre les États-Unis magiques de l'auteur écossaise.

Différentes créatures apparaissent dans ce trailer. D'abord les humains avec d'un côté les sorciers et de l'autre les No-Maj (le nom américain des Moldus, ces humains incapables de magie). D'autres comme les gobelins et les elfes de maison font aussi leur retour. Ils n'ont cependant pas l'air d'être mieux traités de l'autre côté de l'Atlantique. Ces derniers semblent toujours soumis aux sorciers, exécutant leurs basses besognes. Au Royaume-Uni, les elfes faisaient la cuisine et le ménage. En Amérique, ils nettoient les baguettes des sorciers du Congrès magique américain... La thématique des discriminations est au cœur de l'œuvre de Rowling et cette nouvelle trilogie devrait une nouvelle fois exploiter le sujet.

Du côté des découvertes, on trouve le Thunderbird. C'est probablement l'animal dont les fans ont le plus entendu parlé. Il est très connu des sorciers américain puisqu'il représente l'une des quatre maisons de l'école de sorcellerie locale : Ilvermorny. Dans des textes inédits publiés par J.K. Rowling sur Pottermore, on découvre qu'à l'instar de l'école Poudlard, les fondateurs d'Ilvermorny ont eux aussi séparé les apprentis sorciers en 4 maisons en fonction de leurs qualités (il existe même un test si vous voulez connaître la vôtre). Ces créatures ont toutes été inspirées par des légendes amérindienne, ce qui a valu à l'auteure une petite polémique sur l’appropriation culturelle.



D'autres créatures sont aussi décrites brièvement : l'Occamy, une créature ailée au corps reptilien et à la tête d'oiseau sensé pondre des œufs d'argent pur, le Demiguise un primate argenté capable de devenir invisible et dont la fourrure sert à la fabrication des très rares capes d'invisibilité ou encore les Billywigs petit insecte couleur saphir dont la piqûre fait léviter.



D'autres animaux magiques se devinent dans ce trailer. Une créature lumineuse se déplaçant sous l'eau, caché par une épaisse couche de glace. La créature qui évolue sous terre et sur laquelle semble enquêter Percival Graves (Colin Farrell) ainsi qu'un étrange nuage sombre et destructeur se joignent à ces animaux encore inconnus.

Les No-Maj plus présents que les Moldus

Dans la saga Harry Potter, le rôle des Moldus est relativement limité. Outre l'oncle, la tante et le terrible cousin du jeune Harry, les livres comme les films n'évoquent que peu le monde des humains non-sorciers. Dans Les Animaux fantastiques, la fuite des créatures dans les rues de New-York semble avoir un impact sur le monde des sorciers... et des No-Maj. Les destructions causées par les créatures échappées de la valise de Norbert Dragonneau terrifient les humains et provoquent de vives tensions entre les gouvernements magiques et No-Maj.



Deux personnages évoluant dans ces hautes sphères de décisions, Seraphina Picquery (Carmen Ejogo), présidente du Congrès Magique des États-Unis et Henry Shaw Sr. (Jon Voight) semblent s'opposer et craindre leurs réactions respectives. À plusieurs moments du trailer, ce dernier qui incarne un notable semble effrayé par ce qu'il voit. Seraphina Picquery prononce cette courte phrase : "Quand les No-Maj se sentent menacés, ils attaquent. Réglez ce problème ou ce sera la guerre". Les relations politiques entre les sorciers et les humains non-magiques n'ont jamais été exploitées en profondeur par J.K. Rowling. Pourtant, ces liens existent. Dans son 6e tome, Harry Potter et le Prince de sang mêlé, l'auteure évoque une conversation entre le premier ministre britannique et le ministre de la Magie sur des questions de sécurité. Un élément fascinant et pourtant jamais retranscrit dans les films. Cette nouvelle trilogie pourrait être l'occasion de traiter cette question politique et d'enchanter les plus jeunes avec une aventure magique et les adultes avec un intrigue loin d'être enfantine.



Les Animaux fantastiques, réalisé par David Yates sortira en salles le 16 novembre 2016.

> Fantastic Beasts and Where to Find Them - A New Hero Featurette [HD]