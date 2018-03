publié le 27/06/2016 à 06:30

"C'est obligé d'être pour la France ?" La question est lâchée le 3 septembre 1939, alors que l'Hexagone vient d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Et elle donne tout de suite le ton de La Folle histoire de Max et Léon, le tout premier film du Palmashow, le célèbre duo de comiques Grégoire Ludig et David Marsais.



Réalisé par Jonathan Barré, qui travaille déjà avec le duo sur les séries de sketches "Very Bad Blagues", le long métrage suit les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance qui tentent par tous les moyens d'échapper à la guerre. En voyant les deux énergumènes enchaîner les bourdes, difficile de ne pas penser au duo Louis de Funès et Bourvil, inoubliable dans La Grande Vadrouille, le film de Gérard Oury sorti en 1966 et devenu un véritable monument du cinéma populaire français.

Le duo partage l'affiche du film avec une belle brochette d'acteurs français : Bernard Fancy, Dominique Pinon, Christophe Lambert mais aussi Florence Foresti, Simon Astier ou encore Kyan Khojandi. Il sortira en salles le 2 novembre 2016.