publié le 31/01/2017 à 15:37

"L'Histoire éternelle..." Cette musique a bercé des générations de fans du dessin animé La Belle et la Bête. Et en 2016, ils pourront redécouvrir cette histoire d'amour en live action au cinéma avec de sublimes effets spéciaux et un casting cinq étoiles. Pour cette dernière bande-annonce, on découvre encore plus l'univers, pourtant déjà bien connu, de la Belle et la Bête. Mais, il faut dire que c'est un plaisir pour les yeux, surtout lorsqu'on remarque que les séquences sont fidèles au dessin animé comme la scène dans la salle de bal.



Il faudra encore patienter avant de découvrir la chanson du film interprétée par Céline Dion, mais cette vidéo est tout autant alléchante et fantastique. La patte Disney est belle et bien présente. Et le public qu'il soit petit ou grand devrait se réjouir de cette version "moderne" du dessin animé de 1991. Mention spéciale pour la robe dorée d'Emma Watson, mais aussi Lumière et Big Ben, sans oublier Zig, la petite tasse de thé.

L'actrice, dont la carrière a explosé en incarnant Hermione Granger dans la saga Harry Potter, fera son grand retour au cinéma avec La Belle et la Bête, où on l'entendra chanter pour la première fois au cinéma. Le précédent trailer nous en donnait un aperçu envoûtant. Pour la suite, rendez-vous dans les salles le 12 mars prochain.