publié le 29/06/2017 à 18:18

Toute une génération va retomber en enfance. En 1996, enfants et adultes découvraient Jumanji, un film devenu rapidement culte dans lequel le regretté Robin Williams se retrouve emprisonné vingt-six ans dans la jungle après avoir joué à un jeu de société vivant et dangereux. Alors que ce long métrage est devenu incontournable pour les jeunes de l'époque, un remake intitulé Jumanji 2 : Bienvenue dans la jungle va prochainement sortir en salles. Et il s'annonce bien différent de la version originale.



Une première bande-annonce avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan a été partagée sur les réseaux sociaux jeudi 29 juin. Dans ces images, on découvre quatre lycéens punis, qui se retrouvent à devoir ranger un sous-sol. Ils y découvrent une console avec dessus le jeu vidéo "Jumanji". Les adolescents choisissent chacun leur personnage et se retrouvent subitement propulsés dans le jeu, avec pour décor une jungle hostile, sous une apparence complètement différente. Il n'ont plus qu'un objectif : survivre.



S'en suivent alors des attaques de rhinocéros, des poursuites à moto et plusieurs courses-poursuites qui promettent un film complètement déjanté. Les curieux pourront le découvrir au cinéma à partir du 20 décembre 2017.