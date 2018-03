publié le 24/02/2017 à 22:53

Voilà un discours qui a une résonance toute particulière à deux mois de la présidentielle. Lors de la 42e cérémonie des César, organisée vendredi 24 février à la salle Pleyel à Paris, Merci Patron ! s'est imposé dans la catégorie du meilleur film documentaire. Appelé sur la scène pour recevoir sa récompense, François Ruffin a fait sensation en lâchant, en guise de remerciements, un remarqué coup de gueule sur les délocalisations économiques qui détruisent des milliers d'emplois par an en France, le sujet même de son oeuvre.



"Au moment où je vous parle, c'est une usine d'Amiens de Whirlpool qui subit la même histoire", a-t-il commencé, en comparaison à son film qui évoque la perte d'emplois chez un sous-traitant du groupe LVMH de Bernard Arnault. "Ça fait maintenant trente ans que ça dure dans l’ameublement, le textile, la chimie, la métallurgie", s'est-il agacé, en constatant que "ça dure parce que ce sont des ouvriers qui sont touché et donc qu'on en a rien à foutre".

Un t-shirt Bolloré

Pour François Ruffin, la mobilisation médiatique, politique et de l'opinion public ne serait pas la même si le dumping social touchait "les journalistes" ou "les députés". "Quand on touche à l'avantage fiscal des journalistes, il y a des tribunes dans les journaux", s'est-il indigné. "Imaginez qu'on dise demain qu'il faut délocaliser l'hémicycle à Varsovie. Il y aurait immédiatement des débats et des projets de loi", a-t-il ajouté, déplorant qu'il n'y ait aucune mesure de prise pour ces salariés.

Puis en déclarant qu'il existe en France "des sans-dents mais surtout des dirigeants sans cran", François Ruffin a fait référence à François Hollande pour mieux l'apostropher dans la foulée, en l'exhortant sans détour à se "sortir de l'impuissance", combattre "la finance" et se "bouger le cul". Le tout devant une assistance dans laquelle se trouvaient les ministres Bruno Le Roux et Audrey Azoulay, ainsi que la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo.



La diatribe du fondateur du journal Fakir ne se traduisait pas seulement dans ses mots, mais aussi sur son t-shirt blanc à l'effigie de Vincent Bolloré et portant la mention "I love Vincent". Un pied de nez qui aura donc eu lieu en direct sur Canal +, diffuseur de la cérémonie et propriété du richissime et contesté homme d'affaires.