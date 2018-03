publié le 27/07/2016 à 10:26

Enfilez vos sandales et munissez-vous de vos plus belles toges. Ben-Hur revient dans une nouvelle version au cinéma, 57 ans après le chef d'œuvre porté par Charlton Heston. Le personnage historique se modernise un peu et prend les traits du visage d'un Jack Huston en colère qui veut se venger à tout prix.



Il devra prouver tout son talent d'acteur aux côtés d'un ponte du cinéma hollywoodien : Morgan Freeman qui endosse le rôle de Ildarin. Enfin, Toby Kebbell (Les 4 fantastiques) est le traître de frère Messala et Nazanin Boniadi (Homeland, Suits) campe Esther.

Dans cette nouvelle bande-annonce, on mort la poussière, on se noie à bord d'une galère et l'on se bat férocement. Toutes les promesses d'un bon péplum à sensations fortes sont réunies. Les images s'enchaînent à la vitesse d'une course de chars avec ces mots qui ponctuent la bande-annonce : "Un homme va défier un empire, Ben-Hur". Le tout en 3D dans les salles le 7 septembre prochain. L'occasion de prendre une leçon d'histoire pour la rentrée scolaire.