publié le 30/03/2017 à 10:22

L'un des plus terrifiants ouvrages de Stephen King va reprendre vie au cinéma. Adapté une première fois en 1990 par Tommy Lee Wallace dans un téléfilm en deux parties, Ça (It en VO) revient dans les salles le 20 septembre prochain. Le clown tueur renaît dans un remake qui s'annonce effrayant.



Warner Bros offre une première bande-annonce qui donne la chair aux poule aux spectateurs avec une musique angoissante et des plans rapides sur une inquiétante créature qui se cache dans les égouts, dévore les enfants et prend la forme de nos peurs les plus secrètes.



Derrière la version 2017 de cette histoire qui n'a pas pris une ride au niveau de l'horreur, le réalisateur Andrés Muschietti (Mama). On retrouve la trame de Stephen King : par un été chaud, un groupe de 7 jeunes adolescents, "Le club des loosers", décide de découvrir pourquoi les enfants de la ville disparaissent mystérieusement. Leur quête les conduira vers Pennywise, le clown tueur, qui sévit depuis des siècles.

Un film d'horreur à la sauce "Stranger Things"

Andrés Muschietti a donc gardé la même histoire que Stephen King. Il a simplement déplacé l'intrigue dans les années 80, tandis que l'œuvre de l'auteur se déroule à la fin des 50's. Certains auront compris qu'avec ce choix, le réalisateur s'inspire de l'univers cinématographique des 80's et surfe sur le succès de la série Stranger Things sur Netflix, qui rend hommage au cinéma de science-fiction et d'horreur.



Mais, l'essence horrifique et angoissante du film reste la même que le roman. D'ailleurs, les fans de Stranger Things seront ravis de retrouver Finn Wolfhard (Mike Wheeler) dans le rôle du "leader" du Club des loosers.