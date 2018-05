13 Reasons Why: Season 2 | Date Announcement [HD] | Netflix

publié le 01/05/2018 à 13:01

13 Reasons Why n'aurait dû connaître qu'une seule saison. Mais le succès de la première, qui adapte le roman éponyme de Jay Asher, en a voulu autrement et Netflix a naturellement prolongé l'expérience.



Il va falloir attendre le 18 mai 2018 pour découvrir l'intégralité des nouveaux épisodes de cette saison 2 sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix. D'après le premier trailer, les fameuses cassettes audio de la jeune Hannah Baker, laissée après son suicide dans la saison 1, semblent remplacées par des polaroids.

Les clichés devraient permettre de découvrir et d'exorciser certains secrets et démons intérieurs des personnages de la série. Sous l'une des photographies du héros Clay (Dylan Minnette) on peut en effet lire : "Les cassettes n'étaient que le commencement..."



La série devrait donc nous faire explorer plus profondément encore les personnalités des personnages de la première saison : Hannah, sa mère (Kate Walsh, bien connue des fans de Grey's Anatomy), Alex, Zach, Bryce... ainsi qu'une collection de nouveaux visages.