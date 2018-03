"Vaiana", un film Disney entre divertissement et message environnemental

publié le 27/10/2016 à 10:08

Une musique et des chants venus de Polynésie. Vaiana, prochain film Disney, est une splendeur animée qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont le rêve est de prendre la mer pour retrouver le goût de l'aventure et les explorations de ses ancêtres. Bravant l'interdiction de son père, elle va s'embarquer pour une aventure épique qui lui fera croiser la route d'un demi-dieu facétieux, des dangers mortels et les beautés sauvages de mère nature.



Vaiana est à la fois un film de divertissement et un message sur l'environnement : ces questions sont au cœur de la vie polynésienne, entre tradition et modernité. Jean-François Camilleri, le patron de Disney France et du label Disney Nature, y voit une évolution dans les thématiques explorées par le studio, déjà évoquées dans La Reine des neiges et Zootopie. "Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film où il fallait se plonger dans la tradition et dans la culture d'un pays ou d'une région du monde [...]. Cela apporte des choses en plus : on ne va pas juste voir un divertissement, on apprend beaucoup." Le public francophone retrouvera dans Vaiana des voix qu'il connaît bien : Mareva Galanter interprète Sina, la maman de Vaiana, aux côtés d'Anthony Kavanagh et de la jeune Cerise Calixte.

Vaiana sortira sur les écrans le 30 novembre.



