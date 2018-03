publié le 30/11/2016 à 01:51

Disney sort son tout nouveau film de Noël le 30 novembre. Cette année, les téléspectateurs découvriront Vaiana, la légende du bout du monde, qui met en scène une Tahitienne au caractère bien trempé. Un film d'animation afin de sensibiliser également la jeunesse aux problématiques environnementales avec notamment le réchauffement des océans. Le groupe Disney s'implique depuis plusieurs années dans la lutte pour la préservation des fonds marins. Les océans recouvrent 71 % de la planète, et seulement 5 % de la vie marine est connue de l'homme. À ce titre, Disney fait équipe avec la fondation Tara Expeditions.



"Tara, c'est un bateau qui parcourt le monde depuis 10 ans et qui s'intéresse à comprendre, étudier l'océan et à raconter cette recherche avec les jeunes", raconte Romain Troublé, directeur du projet Tara. "Disney a fait quelques films avec comme thématique l'océan, et on a collaboré dans ce cadre là", précise-t-il au micro de RTL. "Il se trouve que Disney nous aide beaucoup sur les missions menées par Tara, et aussi dans la recherche. Et il se trouve également que l'on s'adresse au même public..."



Sensibilisation d'un genre nouveau

Pour Romain Troublé, le travail de Disney dans Vaiana permet une nouvelle sensibilisation pour le public. "Dans le film, l'océan est personnifié et c'est la première fois que l'on arrive à en parler de cette façon-là", observe-t-il. Depuis sa création, Tara a fait monter à son bord quelque 50.000 enfants lors de ses passages dans les ports. Le but étant de faire découvrir à la jeune génération les recherchés effectuées par la fondation. Et surtout leur faire vivre des expériences ludo-pédagogiques. Au final, Vaiana, la légende du bout du monde, en est peut-être une, elle aussi.