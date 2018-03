"Vaiana" : Cerise Calixte et Anthony Kavanagh, les voix françaises du film

publié le 28/11/2016 à 09:40

Le film Vaiana est une splendeur visuelle, inspirée par les paysages paradisiaques de Polynésie, de Tahiti où nous sommes allés rencontrer l'équipe, le mois dernier. Nous vous avons ramené ces chants traditionnels et la rencontre avec Cerise Calixte, jeune chanteuse déjà vue sur scène dans La Belle et la Bête, Footloose ou Le Magicien d'Oz. Elle est originaire des Antilles et s'est trouvée des points communs avec son personnage : "Quand je suis arrivée à Tahiti, j'ai tout de suite senti que j'étais chez moi dans les îles. Il y a un côté insulaire qui fait que ça nous parle tout de suite", confie la jeune fille.





L'aventure de Cerise avec Disney commence de façon incroyable en 2015 sur le plateau de la 4e saison de The Voice. C'est un échec qui va sceller le destin de la jeune chanteuse puisque les responsables des voix françaises de Disney l'ont remarquée et lui proposent de devenir Vaiana.



Anthony Kavanagh incarne le demi-dieu Maui

Ce demi-dieu va aider l’héroïne à braver les océans pour sauver son peuple. Il se nomme Maui ; il est mégalo et rigolo, sur de sa force mais fragile aussi. C'est Anthony Kavanagh a été choisi pour l'incarner chez nous. L'occasion jouer et chanter, comme dans comédies musicale, ce qu'il adore : "Il est complet et complexe ce personnage. C'est la première fois que j'ai galéré en doublage, il chante très vite en anglais, il rap et fallait que je rentre un paquet de mots en français", confie l'artiste.