et Denis Granjou

publié le 05/04/2018 à 05:40

Le tournage de la première série française produite par Amazon a commencé mardi 4 avril. Le géant américain souhaite faire décoller son site de films à la demande et a choisi les comédiennes Sylvie Testud et Marie-Anne Chazel pour représenter sa production française.



Intitulée Deutsch-les-Landes, la série est tournée en Gironde, notamment dans le village de Rions. Pour Harmonie, 91 ans, ce n'est pas seulement les ruelles étroites, les pavés du moyen-âge ou la belle tour fortifiée de Rions qui ont attiré le producteur. "On est rustiques !" s'amuse-t-elle. Florence, qui tient la petite épicerie près du marché couvert est impressionnée : "Il y a 700 figurants, donc ça fait pas mal de personnes", déclare-t-elle.

Et parmi ces figurants, il y a Jean-François, employé municipal à Rions, "Je suis au volant de ma voiture, je joue la doublure. Puis je descends du tracteur pour décharger le poisson." Car en effet, besoins scénaristiques obligent, dans la série, le village se trouve au bord de la mer, dans les Landes. Un tour de passe passe géographique qu'accepte Harmonie s'il y a de l'amour dans la série, "autrement c'est pas joli".

