Tony Estanguet dans Les Essentiels Ciné

publié le 30/07/2016 à 20:01

Nous sommes à quelques jours de l’ouverture des JO de Rio et c'est Tony Estanguet qui partage avec vous ce week-end sa passion du cinéma. Il est triple champion olympique de canoé kayak en slalom : médaillé d’or à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Londres en 2012, porte drapeau de la délégation tricolore à Pékin en 2008, membre du Comité International Olympique et co-président du Comité de Candidature de la ville de Paris pour les Jeux de 2024... Quel CV ! Voici les 5 films qui ont marqué sa vie : « Dans l’ombre de Teddy Riner », un documentaire de Yann l’Hénoret, « Intouchables » d’Olivier Nakache et Eric Toledano, « Demain », un documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion, « Paris » réalisé par Cédric Klapisch en 2008 et enfin « Invictus » réalisé par Clint Eastwood.





Pour découvrir les 5 films cultes de l'invité... il suffit d'écouter l'émission. Sans oublier les confidences de nos invités. Bienvenue dans Les Essentiels Ciné.

