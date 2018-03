Taylor Hickson porte plainte après avoir été défigurée sur le tournage de "Ghostland"

Taylor Hockson lors de la projection de "Everything, Everything" le 6 mai 2017

C'est une information qui devrait sans doute noircir quelque peu la promotion de Ghostland, film d'horreur indépendant où le public français sera ravi de revoir une certaine Mylène Farmer. L'actrice Taylor Hickson, blessée sévèrement au visage vient de porter plainte contre la production du film.



D'après nos confrères américains du site Deadline qui a diffusé la plainte sur son site internet, l'actrice explique avoir prévenu l'équipe du film du danger de la scène. "Durant le tournage de cette scène, le réalisateur (Pascal Laugier) a répété à Taylor Hickson qu'il fallait qu'elle frappe plus fort la vitre [contre laquelle était le visage de la comédienne, ndlr], note le document. À un moment (...), elle a demandé aux producteurs et au réalisateurs si frapper ainsi sur le verre était sans danger. Les deux ont répondu par l'affirmative."



"Le verre s'est brisé et le visage et le haut du corps de la plaignante sont tombé à travers la vitre et sur les éclats de verre", continu la plainte. L'actrice a reçu quelque 70 points de suture à l'hôpital et conserve désormais une cicatrice allant du menton à sa pommette gauche.

La comédienne a expliqué souffrir physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement après cet accident. Elle ne participera pas à la promotion du film. "Ce serait inconfortable pour tout le monde", explique-t-elle.



Le film prépare sa sortie dans les salles françaises le 14 mars 2018. Triste ironie, l'affiche du film est le visage d'une jeune femme brisé sur le côté gauche comme une fragile porcelaine.

