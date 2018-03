publié le 29/04/2016 à 18:01

Impossible d'attendre Star Wars 8 en 2017 ? Disney a pensé à vous et prévoit désormais un Star Wars tous les ans, en alternant films de la nouvelle trilogie et spin-offs. Le premier "film dérivé" de l'univers créé par George Lucas en 1977 sort le 14 décembre 2016 et s'intitule Rogue One. Son réalisateur se nomme Gareth Edwards et il a à son actif le reboot de Godzilla, sorti en 2014.



Le casting est composé d'acteurs pour la plupart peu connus du grand public - mais cela ne saurait tarder. Felicity Jones (découverte dans Une merveilleuse histoire du temps) incarnera l'héroïne Jyn Erso et Diego Luna un capitaine rebelle. Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Forest Whitaker et Mads Mikkelsen font partie d'une distribution qui fait la part belle à la diversité. C'est la première fois qu'un film Star Wars ne comporte aucun personnage phare de la saga - à moins que Dark Vador ne fasse son apparition ? Personnages, connections avec les autres films... Voici tout ce que l'on sait déjà sur Rogue One.

> Rogue One - A Star Wars Story - Première bande-annonce (VOST) Crédit Image : Capture d'écran | Date : 07/04/2016

Une héroïne au centre du film

Felicity Jones incarne Jyn Erso Crédit : YouTube / Disney

Comme pour Star Wars : Le Réveil de la Force, ce n'est plus un héros mais une héroïne qui est au centre de ce nouveau film. Contrairement à Rey, Jyn Erso, la nouvelle héroïne, a l'air d'être beaucoup plus tête brûlée. La bande-annonce révèle que Jyn Erso, incarnée par Felicity Jones, vit seule depuis ses 15 ans, qu'elle est agressive et indépendante. Elle a déjà eu affaire à l'Empire pour "falsification de documents impériaux, recel de biens volés...", comme l'explique l'un des membres de l'Alliance Rebelle. Un casier qui pourrait se révéler être un atout pour accomplir la mission qui va lui être assignée, à savoir voler les plans de l'Étoile Noire.

Le rôle de Mads Mikkelsen

Si le casting a été dévoilée, les noms des personnages et leurs rôles véritables sont totalement inconnus. Sauf pour le rôle de Mads Mikkelsen. Le comédien danois a fait une boulette en révélant son rôle dans le film. Il a confirmé qu'il incarnerait le père de Jyn, alors que celle-ci est présentée comme une orpheline. La rumeur veut que son personnage, dont le nom est encore inconnu, soit en plus l'un des concepteurs de l'Étoile Noire.

Des connections avec la nouvelle trilogie ?

Beaucoup de fans spéculent sur l'identité de Jyn Erso. Pourrait-il s'agir de la mère de Rey, l'héroïne de la nouvelle trilogie ? Certains le pensent très fort - même si Daisy Ridley, elle, a tenu a tempérer l'optimisme des fans. Le site spécialisé Screenrant émet l'hypothèse que le film pourrait expliquer les origines des Chevaliers de Ren, le mystérieux groupe d'adorateurs de Dark Vador dont fait partie Kylo Ren dans Le Réveil de la Force.

Un scénario situé chronologiquement entre "Star Wars" 3 et 4

L'histoire de Rogue One est plutôt simple : une équipe de rebelles va devoir voler les plans de l'Étoile Noire. Les documents serviront plus tard de base à Luke Skywalker et ses amis pour attaquer le point faible de l'arme de destruction massive dans l'épisode 4. Le scénario se déroule donc chronologiquement entre l'épisode 3, La Revanche des Siths, sorti en 2005, et l'épisode 4, Star Wars : Un Nouvel Espoir, le premier film sorti en 1977.

Le retour d'anciens personnages de la saga

Est-ce Dark Vador ? Crédits : Youtube / Disney | Date : 29/04/2016 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Est-ce Dark Vador ? Crédits : Youtube / Disney | Date : Mon Mothma, un personnage de l'épisode 4, est présent dans "Rogue One" Date : Est-ce le Grand Moff Tarkin ou un autre personnage ? Date : 1 / 1 < > +

Forcément, c'est la question que tout le monde se pose : Dark Vador apparaîtra-t-il dans Rogue One ? C'est possible si on se fie à la chronologie dans laquelle s'inscrit le film. Dans le trailer, il pourrait bien être ce mystérieux personnage encapuché, mais rien de sûr. Le site Making Star Wars, généralement très bien informé, assure pour sa part que le vilain emblématique sera bien dans le film. L'autre figure de Star Wars qui fait son retour, c'est Mon Mothma, une leader rebelle aperçue dans les épisodes 3 et 6. La question se pose toujours quant au Grand Moff Tarkin, car un personnage qui lui ressemble fortement est aperçu dans la bande annonce. Enfin, une rumeur consistante voudrait que l'acteur choisi pour incarner Han Solo dans le second spin-off de Star Wars fasse une apparition dans le film.



Un film de guerre

Concernant le ton du film, le réalisateur Gareth Edwards a annoncé qu'il s'agirait d'un "film de guerre" - toujours imbriqué dans un space opera à la Star Wars, bien sûr. Le scénario en forme de mission suicide colle bien avec le cadre posé par le cinéaste. Les dernières images de la bande-annonce, filmées très près du sol, correspondent également à la feuille de route.

Des lieux connus des fans

Certains décors ressemblent à ceux de Tatooine

Contrairement à Star Wars : Le Réveil de la Force qui nous baladait dans de nouveaux décors, Rogue One devrait rester dans des lieux connus. Le film se déroulera donc en partie sur Yavin 4, la planète sur laquelle se déroule une grande bataille dans l'épisode 4. C'est à cet endroit que les rebelles ont établi leurs quartiers généraux. Le trailer semble également montrer quelques scènes sur Tatooine, comme le note Screencrush.