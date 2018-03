publié le 27/04/2016 à 18:33

C'est à une affaire très sensible que va s'attaquer Oliver Stone dans son prochain film. Dans le bien nommé Snowden, il va revenir sur l'affaire Edward Snowden. Cet informaticien de la NSA a révélé en 2013 au monde entier l'existence d'un système d'écoute généralisé des communications mis en place par la NSA, l'agence de sécurité nationale des États-Unis. Après ces révélations, le lanceur d'alerte s'est vu accuser d'espionnage par le gouvernement américain et a quitté le pays. Il a trouvé refuge en Russie.



Dans le long-métrage, c'est Joseph Gordon-Levitt qui prête ses traits au célèbre Edward Snowden. Le reste du casting est composé de Shailene Woodley, qui incarnera sa petite amie, et de Zachary Quinto, qui jouera le rôle de Glenn Greenwald, le journaliste du Guardian qui a recueilli les révélations de l'informaticien. Nicolas Cage et Scott Eastwood, le fils de Clint, font aussi partie de la distribution. La sortie du film est prévue le 2 novembre 2016 dans l'Hexagone. Ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire se tourneront vers Citizenfour, le documentaire primé aux Oscars qui retrace les révélations de Snowden.