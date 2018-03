publié le 30/11/2016 à 18:23

South Park, Les Simpsons, American Dad, ou plus anciens et au cinéma, Les triplettes de Belleville, Le chat du rabbin, Persepolis... Les films et séries d'animation pour adultes ne sont pas nouveaux. Sausage Party vient de sortir au cinéma mercredi 30 novembre, un film américain d'animation humoristique qui opte pour le point de vue des aliments que nous achetons et avalons tous les jours.



Un film d'animation qui a soulevé une vague de mécontentements dans le camp de la Manif pour tous, désormais vent debout contre la diffusion de l'oeuvre animée. Elle dénonce notamment un "film d'animation porno+++, interdit aux moins de 17 ans aux US et moins de 12 en France". Le film a effectivement été soumis à ces restrictions.

> Sausage Party - Trailer VOSTFR [HD]

Une partouze géante à voir en famille La Manif pour tous





Le ton de Sausage Party est loin d'être fin et subtile. La saucisse, Franck (dont la voix américaine est assurée par Seth Rogen), veut à tout prix s'unir avec son amoureuse, Brenda, un pain à hot-dog. On imagine très bien à quoi peut donc ressembler cette union : une caricature grossière d'une pénétration sexuelle. Mais ce n'est pas la trame principale de l'histoire. On croise aussi des représentants d'Israël et Palestine, un taco lesbien, des Indiens d'Amérique qui fument de la drogue... Des aliments qui font la révolution contre les humains pour arrêter d'être dévorés par eux.

Une scène d'orgie a particulièrement choqué les sympathisants de la Manif pour tous, dont le compte Twitter interpelle le CNC (Centre national du cinéma), lui demandant d'expliquer l'autorisation "de la projection d'une partouze géante à voir en famille". Jean-Frédéric Poisson a lui aussi dénoncé "une scène de partouze pour des enfants de 12 ans" sur Twitter. Or, à aucun moment de la bande-annonce (à voir ci-dessus), ni sur aucune affiche de promotion, il est fait état d'un "film à voir en famille". L'affiche fait d'ailleurs clairement référence à une érection dans son slogan : "Un héros va se dresser". Tout est dit.

Allô @LeCNC, expliquez-nous comment vous autorisez la projection d'une partouze géante, à voir en famille ? #SausageParty pic.twitter.com/8RdhMQ6ymx — La Manif Pour Tous ¿ (@LaManifPourTous) 30 novembre 2016