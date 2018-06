publié le 20/06/2018 à 12:17

Un programme très varié vous attend cette semaine au cinéma. Avec 10 nouvelles sorties à l'affiche en ce mercredi 20 juin, on commence tout d'abord par un gros coup de cœur avec le film américain Sans un bruit. Un thriller fantastique, bien écrit et bien réalisé.



Ce film démarre au 89e jour d'une invasion extraterrestre. L'ennemi est un alien qu'on ne voit pas mais qui est là quelque part. Sa particularité ? Il est aveugle mais ses capacités auditives sont décuplées. Au moindre bruit, il fond sur vous, vous tue et vous dévore. Le film suit une famille réfugiée dans les bois, dont tout le quotidien tourne en une obsession : rester silencieux pour survivre.

On retrouve un couple, ses trois enfants et un 4e qui va bientôt naître. Malin, haletant, flippant, Sans un bruit est un remarquable film, porté notamment par l'actrice Emily Blunt et son mari John Krasinski, qui n'est autre que le réalisateur du film.

> SANS UN BRUIT : Bande-Annonce Finale VOST [au cinéma le 20 juin 2018]

"Une prière avant l'aube"

Réalisé par le cinéaste français Jean-Stéphane Sauvaire, ce film éprouvant et implacable se plonge dans les prisons thaïlandaises, là où échoue un jeune boxeur anglais arrêté pour trafic de drogue. L'organisation de combats officiels de prisonniers derrière les barreaux va lui donner l'occasion de survivre. Tiré d'une histoire vraie, entre Raging Bull et Midnight Express, Une prière avant l'aube est un long-métrage rude, haletant et moite mais mérite vraiment le détour.

> UNE PRIERE AVANT L'AUBE - Bande-annonce VOST

"Bécassine"

À découvrir aussi sur vos écrans : le film Bécassine réalisé par Bruno Podalydès avec son frère Denis Podalydès mais aussi Karin Viard, Josiane Balasko, Michel Vuillermoz et Emelyne Bayart. Cette dernière incarne l'héroïne bretonne naïve et généreuse. Un personnage créé au début du 20e siècle par le duo Rivière-Pinchon en bande dessinée. C'est un film à la fois charmant et désuet, plutôt joliment filmé mais on a du mal à s'attacher à l'héroïne, à la fois godiche et sympa.

> Bécassine - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution