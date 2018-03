Ryan Gosling incarnera l'astronaute Neil Armstrong au cinéma

publié le 30/12/2016 à 11:50

Ryan Gosling bientôt dans l'espace. L'acteur incarnera Neil Armstrong au cinéma dans un biopic réalisé par le talentueux Damien Chazelle. Les deux hommes se retrouveront donc, après avoir tourné le très attendu et nommé aux Golden Globes La La Land. Selon Variety, Damien Chazelle travaille depuis deux ans sur le biopic de l'astronaute qui a marché sur la Lune en 1969. Ryan Gosling a quant à lui rejoint l'aventure il y a un an. Pour le scénario, Damien Chazelle pourra compter sur Josh Singer, récompensé par un Oscar en 2015 pour Spotlight.



Une équipe de choc donc, pour le film qui s'intitulera First Man. Il est adapté de la biographie First Man: The Life of Neil A. Armstrong de James Hansen, sorti en 2005. Le tournage du film devrait commencer en 2017. Entre-temps, Ryan Gosling donnera la réplique à Harrison Ford dans Blade Runner 2049, la suite du film culte de Ridley Scott. L'acteur canadien sera aussi au casting du prochain Terrence Malick : Weightless en compagnie de Michael Fassbender, Natalie Portman, Christian Bale, Rooney Mara et Patti Smith.