publié le 30/11/2016 à 17:30

Ce mercredi soir, vous avez rendez-vous avec Clovis Cornillac qui poursuit la saison de Chefs. Il incarne LE Chef qui a perdu son restaurant au profit de son fils. Mais, il veut le récupérer. Le cuisinier se sert alors de son ex directrice qui trouve son attitude moins savoureuse que sa cuisine. L'audience est pour l'instant décevante, il faudrait que la sauce prenne ce soir, cette fiction le mérite même si je regrette une réalisation parfois plus glacée que certains desserts. L'épisode 3 est à découvrir dès 21h sur France 2.



Sur C8, on revient sur les coulisses de la primaire à droite et du centre, avec un documentaire signé Thomas Legrand : Instincts primaires : coulisses d'une élection. Il s'est penché durant près d'un an, avec ses deux coréalisateurs, sur les "instincts primaires" des ténors de la droite, préparant justement pour la première fois de leur histoire, cette primaire de droite qui a désigné le 27 novembre le candidat unique de la droite pour la présidentielle de 2017. C'est un peu survendu, mais passionnant, avec par exemple un Alain Juppé obsédé au départ par le nombre de bureaux de vote, et des candidats tous agacés par Nicolas Sarkozy.

Enfin sur M6, les amateurs de compétition culinaires pourront regarder Le meilleur pâtissier. Ce soir, les candidats en demi-finale devront redoubler d'efforts pour revisiter le baba au rhum, puis réaliser un puits d'amour, un gâteau du XVIIIe siècle. Les fourneaux s'allumeront à 21h.