Les nostalgiques du Prince de Bel-Air ne seront pas insensibles à cette image. Tatyana Ali, Daphne Reid, Joseph Marcell, Karyn Parsons... Les principaux acteurs de la série américaine, qui a révélé Will Smith au grand public, ont pris la pose. La photo a été publiée sur le compte Instagram d'Alfonso Ribeiro. "Toujours génial de passer une après-midi avec ma famille du Prince de Bel-Air. J’aimerais que James Avery soit à nos côtés pour que l’on soit au complet", a commenté celui qui campait le rôle de Carlton Banks dans la série. James Avery, l'interprète de l'Oncle Phil, est, en effet, décédé en 2013.



Série culte des années 1990, Le Prince de Bel-Air diffusée sur NBC aux États-Unis et sur France 2 en France, racontait le quotidien du jeune William Smith (Will Smith), fan de rap et de basket-ball, qui décide du jour au lendemain de quitter son foyer familial modeste de Philadelphie pour la villa des Banks, située à Bel-Air.

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Une publication partagée par Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) le 27 Mars 2017 à 17h27 PDT