publié le 28/08/2016 à 10:34

La neuvième édition du Festival du Film francophone d’Angoulême ferme ses portes ce dimanche soir. Cinq jours durant, quelques uns des longs métrages les plus attendus des prochains mois ont été projetés en compagnie des acteurs et des réalisateurs mais aussi du public. Angoulême est de plus en plus l'endroit où il faut montrer ses productions avec le risque que cela déplaise et que cela se sache. Dominique Besnehard est le délégué général et co-créateur du Festival. "Certains distributeurs ont peur même maintenant d'Angoulême pour des films populaires. Ils se disent : "Si les gens ne rient pas, s'ils n'aiment pas ça se saura. Il y a énormément de presse. Il y a des avis qui se prononcent quelquefois deux mois avant la sortie d'un film et ça peut paniquer un distributeur."



Si Intouchables en 2011 ou L'Odyssée cette année ont reçu un accueil enthousiaste, 100% Cachemire de Valérie Lemercier avait été très fraîchement reçu par le public à tel point que l'actrice-réalisatrice était retournée au montage pour tenter de rectifier le tir. Rien que samedi 27 août, entre les avant-premières, la compétition, les hommages et les classiques, 18 films étaient proposés aux festivaliers. Gilles Jacob est cette année le co-président du jury. Il constate la croissance d'Angoulême mais voit aussi un revers à la médaille. "Ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils ont réussi leur coup, et là ça redevient un petit Cannes. Il ne faudrait pas que le plaisir qu'on a à venir ici soit un tout petit peu moindre du fait d'un agrandissement trop vite et trop fort."

Romain Duris présentait samedi soir le film Un petit boulot, avec Michel Blanc l'une des comédies de la rentrée. "Je pense que la date y est peut-être pour quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde est un peu détendu. Un bon sas de décompression avant de passer à Paris. J'ai l'impression que ça reste très humble." Romain Duris, Isabelle Huppert, Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Lambert Wilson, Karin Viard ou Claude Lelouch seront entre autres passés par Angoulême cette semaine. Et le record des 30.000 spectateurs sera battu.